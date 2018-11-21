Жители СНТ «Газопровод» в Новой Москве защищают свои дома от сноса: опубликовано видео

Москва, 21 ноября. Жители СНТ «Газопровод» третьи сутки закрывают собой дома от строительной техники. Известно, что эту территорию хотят затопить ради расширения водоема. Видео оказалось в распряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАЕ, поселок под Подольском, где находится несколько СНТ с постоянными жителями, вошел в территориальность Новой Москвы. Здесь должны были затопить несколько участков, чтобы расширить водоем.

Однако этого не сделали ранее и люди продолжали жить в своих домах. Местные жители также готовили документы на переоформление земель. Известно, что жители СНТ «Газопровод» собрали не все необходимые документы.

Решение на снос домов у компании есть, однако и местные жители не собираются отдавать землю. По словам представителя строительной компании, в СНТ прибудут сотрудники Росгвардии.