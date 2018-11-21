Магазины Москвы проверят на наличие нелегального алкоголя

Москва, 21 ноября. Сотрудники федеральной службы регулирования алкогольного рынка вместе с координаторами проекта «Безопасная столица» перед Новым годом проверят магазины Москвы, чтобы вычислить нелегальный алкоголь.

Проверки пройдут в тех точках продаж, на которые поступали жалобы от москвичей. До праздников активисты хотят проверить весь алкоголь. Будут смотреть на ценовую категорию, на соответствие документации.

Отмечается, что цена на бутылку водки не должна быть ниже 205 рублей. Продукция, которая продается по заниженной цене, считается контрафактной. Весь крепкий алкоголь, в том числе коньяки и ликер будут проверены, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками значительно ухудшится ситуация на дорогах. Многие москвичи будут стараться купить подарки и продукты, что спровоцирует пробки на трассах.