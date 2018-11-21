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Wi-Fi в транспорте Москвы ежедневно используют 2,5 млн пассажиров

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Wi-Fi в транспорте Москвы ежедневно используют 2,5 млн пассажиров

Москва, 21 ноября. С начала 2018 года около 15 млн человек воспользовались бесплатной сетью Wi-Fi в общественном транспорте в Моске, сообщил директор службы информационных технологий и связи Мосгортранса Дмитрий Ерзамаев.

Чиновник считает, что Интернет стал частью жизни человека. Поэтому многие, покидая свой дом, продолжают использовать MT_FREE для общения и работы. Ежедневно в транспорте к Интернету подключаются 2,5 млн пассажиров.

Как говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, с 2016 года услугой воспользовались свыше 53 млн раз. Wi-Fi появился в российской столице три года назад, первые точки доступы были в автобусах. Сейчас в Интернет можно выйти на любом виде городского транспорта, в том числе метро, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что новая Солнцевская линия метро Москвы упростила жизнь для жителей восьми районов города.

Автор: Ирина Селезнева
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