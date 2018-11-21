Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве: ФАН публикует видео

Москва, 21 ноября. Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы. Как стало известно Федеральному агентству новостей, столкновение транспортных средств случилось около 07.00 на Мичуринском проспекте.

Так, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с иномаркой Ford и «Жигулями». В результате столкновения три человека получили травмы. В настоящее время движение в районе аварии затруднено, левый ряд перекрыт.