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Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве: ФАН публикует видео

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Три человека пострадали в массовом ДТП в Москве: ФАН публикует видео

Москва, 21 ноября. Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло на юго-западе Москвы. Как стало известно Федеральному агентству новостей, столкновение транспортных средств случилось около 07.00 на Мичуринском проспекте.

Так, автомобиль Renault выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с иномаркой Ford и «Жигулями». В результате столкновения три человека получили травмы. В настоящее время движение в районе аварии затруднено, левый ряд перекрыт.

Автор: Тимур Румянцев
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