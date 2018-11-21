СК РФ показал видео с места гибели мужчины в «Шереметьево»

Москва, 20 ноября. Следственный комитет РФ показал видео с места ЧП на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево», где самолет смертельно травмировал мужчину. На кадрах можно увидеть фрагменты одежды погибшего, которые разбросало по ВПП.

Напомним, инцидент произошел во вторник около 20.10. Boeing 737 при взлете задел 25-летнего мужчину, непонятно по каким причинам оказавшегося на ВПП. Его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. Травмы оказались смертельными, мужчина скончался на месте.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщило ранее Федеральное агентство новостей, погибшим оказался пассажир, а именно — гражданин Армении.