СК РФ расследует гибель мужчины на летном поле в «Шереметьево»

Москва, 20 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП в московском аэропорту «Шереметьево», где пассажирский самолет при взлете задавил выбежавшего на ВПП мужчину, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительной информации, во вторник примерно в 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Boeing 737 сообщением «Шереметьево-Афины» был смертельно травмирован 25-летний мужчина — его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. В настоящее время на месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что погибшим оказался пассажир, а именно — гражданин Армении.