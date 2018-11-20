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СК РФ расследует гибель мужчины на летном поле в «Шереметьево»

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СК РФ расследует гибель мужчины на летном поле в «Шереметьево»

Москва, 20 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП в московском аэропорту «Шереметьево», где пассажирский самолет при взлете задавил выбежавшего на ВПП мужчину, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По предварительной информации, во вторник примерно в 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Boeing 737 сообщением «Шереметьево-Афины» был смертельно травмирован 25-летний мужчина — его ударило одной из стоек шасси воздушного судна. В настоящее время на месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что погибшим оказался пассажир, а именно — гражданин Армении.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
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