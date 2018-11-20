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В «Шереметьево» на летном поле погиб человек

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В «Шереметьево» на летном поле погиб человек

Москва, 20 ноября. На взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет, направлявшийся в Афины, при взлете сбил человека, о чем стало известно Федеральному агентству новостей.

Инцидент произошел в 20.10. Воздушное судно не получило повреждений. Вышедшие на ВПП сотрудники аэродрома обнаружили на полосе тело мужчины. Позже было установлено, что им оказался пассажир, а именно  — гражданин Армении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также как мужчина попал на ВПП.

Автор: Тимур Румянцев
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