Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в Москве

Москва, 20 ноября. Музыкант Бари Алибасов и советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина поженились в Москве. Церемония состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа.

Звезда «Калины красной» и «Они сражались за Родину», 80-летняя Шукшина в пятый раз связала себя узами брака. Ее партнером по жизни стал 71-летний продюсер «На-На» Бари Алибасов. Музыкант женился в шестой раз, пишет «Вечерняя Москва».

Бывшей супругой Алибасова была Виктория Максимова. Женщина на 40 лет моложе своего супруга, их брак длился почти три года.