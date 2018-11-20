Новую вакцину против ВИЧ протестируют в Москве

Москва, 20 ноября. Вакцину против ВИЧ протестируют в Москве, испытания начнутся в 2019 году. Реализация препарата в случае успешных тестов возможна через три года.

Как сообщил специалист московского департамента здавоохранения по проблемам диагностики ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, новая вакцина поможет зараженному долгое время не принимать лекарство. Это сократит стоимость лечения.

Он добавил, что в Москве будут испытывать препарат на третьей стадии. Если вакцина будет работать продолжительное время в организме пациента, это поможет выйти на новый уровень в лечении ВИЧ, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru, вирус становится все более стойким к различным лекарствам. Так, у 7 процентов зараженных наблюдается невосприимчивость к препаратам. Пять лет назад эта цифра была намного ниже. По данным Минздрава России, на 100 тысяч человек приходит 420 человек, зараженных ВИЧ.