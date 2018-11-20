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Житель Подмосковья забил молотком отца и сбросил тело в Оку

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Житель Подмосковья забил молотком отца и сбросил тело в Оку

Москва, 20 ноября. Правоохранительные органы в Серпухове задержали 18-летнего парня, который насмерть забил своего отца молотком, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Убийство произошло в мае 2018 года. Подозреваемый подрался со своим отцом и нанес ему множественные удары молотком по голове. Мужчина скончался от полученных травм.

Для сокрытия следов преступления парень вместе братом и матерью вывез тело в деревню Зиброво и сбросил в Оку. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Новой Москве задержали трех безработных, которых подозревают в убийстве собутыльника.

Автор: Ирина Селезнева
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