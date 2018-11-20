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Власти Москвы опровергли сообщения о долге Винокура за коммунальные услуги

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Власти Москвы опровергли сообщения о долге Винокура за коммунальные услуги

Москва, 20 ноября. Российский артист Владимир Винокур оплатил коммунальные услуги, у него нет задолженности, сообщили в префектуре ЦАО Москвы.

Информация о задолженности Винокура перед ГБУ «Жилищник района Арбат» является недостоверной. Ранее СМИ сообщили, что ГБУ подало в суд на 16 собственников нежилого помещения в центре столицы.

В префектуре ЦАО отметили, что задолженность Винокура была погашена, однако сведения об этом поступили в управляющую компанию позднее. Тяжба началась из-за долга за эксплуатацию подвала в размере 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось о разводе коллеги Винокура Евгения Петросяна с Еленой Степаненко. Юморист отметил расторжение брака бокалом шампанского.

Автор: Ирина Селезнева
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