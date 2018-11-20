Большинство школ Подмосковья перешли на пятидневку

Москва, 20 ноября. В Московской области 98 процентов школ перешли на пятидневную учебную неделю. От занятий в субботу отказались в 56 муниципалитетах.

Как сообщила министр образования области Ольга Забралова, в 21 школе начальные классы учатся пять дней, старшие классы с профильным обучением учатся по шесть дней. Это происходит в Раменском, Орехово-Зуево, Королеве, Дубне, Звенигороле, Фрязино и в других районах.

В Московской области власти ликвидируют вторую смену. На данный момент только 6% учатся во второй половине дня, передает «360». Ранее президент России Владимир Путин назвал образование как залог будушего страны. Он считает, что молодое поколение должно включаться в Национальную технологическую инициативу для мирового лидерства РФ.