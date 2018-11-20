Ученые выяснили, как изменилась Москва-река со времен Ледникового периода

Москва, 20 ноября. Международная группа ученых, в которую вошел сотрудник МГУ имени Ломоносова восстановила динамику развития долины Москвы-реки. Результаты исследования представили на конференции Radiocarbon in the Environment Conference.

Исследователи заинтересовались срезами почвы в пойме течения Москвы-реки. Ученым удалось восстановить историю освоения этого района благодаря найденным образцам угля и пыльцы. Речь идет о периоде в 14 тысяч лет, пишут «Аргументы и Факты».

Ученые пришли к выводу, что Москва-река не менялась последние 12 тысяч лет. По слова одного из авторов исследования Екатерины Ершовой, в этом районе впервые появилась растительность 6 тысяч лет назад.

Несмотря на это, русла рек и водоемов обычно со временем изменяются. После засорения русла реки воде приходится искать другой путь, меняется почва у берегов. Исследователи помогли понять, как изменялась Москва-река после Ледникового периода.