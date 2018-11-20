Московский таксист во время конфликта выстрелил пассажиру в живот

Москва, 20 ноября. Житель российской столицы обратился к медикам за помощью после конфликта, который произошел с таксистом. Мужчина выстрелил в пассажира из пневматического пистолета.

Инцидент произошел днем 19 ноября. Пострадавший 31-летний мужчина поступил в больницу имени Ерамишанцева. Медики обнаружили инородное тело в его брюшной полости.

Мужчина не смог описать внешность водителя такси. Позднее он отказался от медпомощи и покинул больницу. Полиция проводит проверку инцидента, передает «360».