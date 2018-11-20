Труп москвички год пролежал в туалете

Москва, 20 ноября. Днем 19 ноября на квартире в доме по улице Маршала Тухачевского в Москве был обнаружен труп женщины, сообщил источник Федерального агенства новостей.

Скелет погибшей находился в туалете около года. По предварительным данным, это женщина 1954 года рождения. Отмечается, что дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Правоохранительные органы устанавливают причину смерти человека, труп направили в морг Царицыно. Ведется расследование.