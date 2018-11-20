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Роспотребнадзор закрыл в Москве три ресторана Starlite diner из-за гепатита

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Роспотребнадзор закрыл в Москве три ресторана Starlite diner из-за гепатита

Москва, 20 января. Сотрудники Роспотребнадзора в Москве выявили грубейшие нарушения санитарных норм в Starlite. В результате были закрыти три рестора сети.

Отмечается, что нарушения могли спровцировать заражение клиентов гепатитом А, зарегистрировано 8 случаев данного заболевания у посетителей Starlite dinerРИА Новости. В ведомстве отметили, что 80 процентов сотрудников компании не делали прививок от гепатита и дизентерии.

В ресторане нарушали условия хранения продуктов, нормы мытья посуды и не следили должным образом за чистотой и вентиляцией. Три ресторана будут закрыты почти на 3 месяца. Ранее сообщалось о проверках сети суши и точек с шаурмой.

Автор: Ирина Селезнева
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