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В Москве выдали первый документ о праве собственности на квартиру по реновации

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В Москве выдали первый документ о праве собственности на квартиру по реновации

Москва, 20 ноября. Московский Росреестр провел регистрацию права собственности на первую квартиру в доме, построенном по программе реновации, говорится в сообщении ведомства.

Дом расположен на Щелковском шоссе, общая площадь составляет более 20 тысяч квадратных метров. Управление Росреестра держит на контроле все объекты реновации. Регистрация прав собственников осуществляется в течение трех дней.

Для оперативной подготовки документов было сформировано подразделение, которое занимается учетом документов по данной программе. Напомним, что реновация стартовала в августе 2017 года после утверждения мэром города Сергеем Собяниным. В нее вошло более пяти тысяч домов.

Автор: Ирина Селезнева
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