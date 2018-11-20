Трех безработных задержали после убийства мужчины в Новой Москве

Москва, 20 ноября.Полиция задержала троих подозреваемых в убийстве, которое произошло в Новой Москве во время распития алкогольных напитков.

Труп обнаружили 18 ноября в поселении Московский. Убитым оказался разнорабочий 1962 года рождения. 19 ноября сотрудники полиции задержали безработных мужчин 1997, 1990, 1968 года рождения.

При допросе выяснилось, что конфликт между мужчинами закончился убийством одного из них. Возбуждено уголовное дело, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось о задержании 28-летнего мигранта, которого подозревают в нападениях на заправки в Москве.