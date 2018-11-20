Студенты-психологи устроили с прохожими в Москве драку со стрельбой

Москва, 20 ноября. Массовая драка произошла на западе российской столицы, в которую ввязались студенты с факультета психологии, сообщили в правоохранительных органах Москвы.

По данным полиции, конфликт произошел вечером 19 ноября между четырьмя студентами и прохожими, которые к ним пристали. Один из прохожих открыл стрельбу, вероятно, из травматического пистолета.

Студенты получили травмы различной степени тяжести, прибывшая на место ЧП скорая госпитализировала пострадавших. Правоохранительные органы разыскивают нападавших, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось о поимке подозреваемого в разбойном нападении на АЗС в Москве.