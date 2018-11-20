В Раменском построят путепровод над Казанской железной дорогой

Москва, 20 ноября. В 2019 году начнется проектирование и строительство путепровода через Казанскую железную дорогу в районе железнодорожного переезда в поселке Удельная Раменского района, сообщил зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин.

Данный участок является одним из самых проблемных железнодорожных переездов Подмосковья, поскольку он не соответствует автомобильному трафику. Здесь постоянно создаются километровые пробки, которые перекрывают трассу Удельная-Быково.

По словам Игоря Чистюхина, водители неоднократно подавали обращения для решения этого вопроса. Он отметил, что благодаря федеральному финансированию в 2019 году начнется проектирование и строительство путепровода.

В бюджете региона на эти цели будет заложено около 6,5 млрд. рублей. Чистюхин добавил, что реализации проекта ждут десятки тысяч автомобилистов Подмосковья.