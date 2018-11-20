Число ДТП с участием такси в Москве за год выросло вдвое

Москва, 20 ноября. За шесть месяцев 2018 года число аварий с участием такси выросла на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Известно, что за это время произошло 405 ДТП с машинами такси.

Отмечается, что в ДТП попадает каждое 10-е такси. Чаще всего случаются аварии по понедельникам и четвергам между 12.00 и 21.00. По данным столичной мэрии, чаще всего в аварии попадают таксисты 27 лет со стажем вождения около 5,5 лет.

В момент аварии они находятся около 2,6 часа за рулем, пишет «Коммерсантъ». Около 79% виновников аварии — россияне, 21% — узбеки, киргизы, выходцы из Белоруссии и других союзных государств.

Чиновники считают, что нельзя передавать заказ таксисту, который работает больше 10 часов. Ранее сообщалось, что на трассе возле въезда в Балашиху произошло массовое ДТП с участием четырех машин.