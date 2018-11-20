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Полиция задержала серийного грабителя заправок в Москве

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Полиция задержала серийного грабителя заправок в Москве

Москва, 20 ноября. Правоохранительные органы Москвы задержали 28-летнего подозреваемого в нападения на работников АЗС, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, злоумышленник заходил на заправку, делал предупредительный выстрел в воздух и требовал передать ему всю наличность. Затем он скрывался с места инцидента.

Мужчину задержали в Мариьнском парке, при себе он хранил травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, задержанный отрицает свою причасность к преступлениям.

Ранее сообщалось об аресте на 10 суток прыгуна с Крымского моста.

Автор: Ирина Селезнева
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