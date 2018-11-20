Полиция арестовала в Москве поджегшего свою одежду прыгуна с Крымского моста
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Москва, 20 ноября. Правоохранительные органы Москвы арестовали на 10 суток мужчину, который сжег свою одежду и прыгнул в Москву-реку с Крымского моста, сообщает ГУ МВД РФ по столичному региону.
Ранее в Сети появился ролик, на котором запечатлен неизвестный, сжигающий одежду. Полиция провела проверку и задержала прыгуна, им оказался 22-летний выходец из страны ближнего зарубежья.
За мелкое хулиганство ему назначили административный арест. Напомним, что это не первый случай, связанный с прыжками с Крымского моста. Спасатели предупреждают, что температура воды очень низкая, прыгуны рискуют замерзнуть.