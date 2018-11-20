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Синоптики предупредили москвичей о снегопаде и гололедице

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Синоптики предупредили москвичей о снегопаде и гололедице

Москва, 20 ноября. Синоптики сообщили, что 20 ноября столичный регион ожидает облачная погода с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

Антициклон придет в Москву и область, небо будет облачным, осадков не ожидается. В Подмосковье температура воздуха может подняться от минус 5 градусов до 0.

Метеорологи предупредили о северном ветре со скоростью 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Москвичи, страдающие гипертонией, могут почувствовать себя плохо, пишет РИАМО. Известно, что днем может выпасть снег, а к вечеру на дорогах будет гололедица.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников ситуация на столичных дорогах и в области резко ухудшится. Спасатели призали автомобилистов быть внимательнее на трассах.

Автор: Ирина Селезнева
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