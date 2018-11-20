Международный форум «Транспорт России» стартовал в Москве

Москва, 20 ноября. В Москве стартует 12-й международный форум и выставка «Транспорт России», передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Транспортная неделя-2018 — это главное деловое событие транспортной отрасли страны. Мероприятие проходит с 2008 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и включает серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта.

В этом году форум пройдет с 20 по 22 ноября, ожидается 10 000 посетителей выставки. Организаторами мероприятия являются Минтранс РФ, Минэнерго РФ, Федеральное дорожное хозяйство и компания «Бизнес Диалог». На площадке форума обсудят вопросы укрепления отношений и взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.

На выставке конференции представлено 96 стендов ведущих компаний транспортной отрасли. Выставка разбита на 7 тематических зон: морской и речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство, автомобильный транспорт, железные дороги, регионы, лаборатория инноваций, цифровые технологии.

В форуме примут участие 3000 представителей из 910 компаний, более 700 участников от органов государственной власти.

В деловой программе обсудят актуальные проблемы транспортной системы с участием более 300 спикеров.

В мероприятии так же примут участие представители зарубежных транспортных ведомств и международных организаций из 18 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Германии, Франции, Индии, Индонезии, Ирана, Испании, Республики Казахстан, Китая, Киргизии, Латвийской Республики, Монголии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.