Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение

Москва, 20 ноября. Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.

С момента запуска приложение установили более 305 тысяч пользователей. Москвичи проявляют гражданскую позицию, заявляя о незаконной парковке, которая может привести к ДТП. Кроме того, неправильно припаркованные транспортные средства загораживают проезд другим автомобилям и мешают пешеходам, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с середины декабря ситуация на дорогах значительно ухудшится. По данным властей Москвы, уже сейчас почти 100 процентов парковок в городе заняты.