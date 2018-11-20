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Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение

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Москвичи сообщили о 1,3 млн нарушениях парковки через приложение

Москва, 20 ноября. Более 1,3 млн нарушений правил парковки зафиксировали пользователи через приложение «Помощник Москвы», сообщили в МАДИ.

С момента запуска приложение установили более 305 тысяч пользователей. Москвичи проявляют гражданскую позицию, заявляя о незаконной парковке, которая может привести к ДТП. Кроме того, неправильно припаркованные транспортные средства загораживают проезд другим автомобилям и мешают пешеходам, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с середины декабря ситуация на дорогах значительно ухудшится. По данным властей Москвы, уже сейчас почти 100 процентов парковок в городе заняты.

Автор: Ирина Селезнева
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