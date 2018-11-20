В Москве из-за строительства метро и ремонта дорог ограничат движение

Москва, 20 ноября. В Москве вводят ограничения на движение транспорта на нескольких улицах из-за ремонтных работа и строительства инфраструктуры, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Участок на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова будет закрыт по ночам с 01.30 до 04.30 до 23 ноября из-за дорожных работ. На одной полосе Алуфтьевского шоссе до 3 декабря ограничивают движение.

До 25 декабря будут действовать круглосуточные ограничения из-за строительства инженерных сетей в районе Мукомольного проезда. На улице Маршалла Шапошникова будут строить МФЦ, пишет «Вечерняя Москва».

На улице Щепкина будут строить инженерные сети до 25 декабря. Ранее власти Москвы назвали самые популярные станции метро Солнцевской линии. Водителей предупредили, что с середины декабря ситуация на дорогах из-за новогодних праздников значительно ухудшится.