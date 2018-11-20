Появилось видео с места возгорания пассажирского автобуса на западе Москвы

Москва, 20 ноября. На западе Москвы сгорел автобус из Владимирской области, видео происшествия в редакцию ФАН прислали очевидцы. Как рассказал источник Федеральному агентству новостей, на Боровском шоссе сгорел пассажирский автобус.

Инцидент произошел около дома №6. На видео видно, что рядом разбросаны огнетушители, которыми тушили пламя. По предварительным данным, огонь вспыхнул в моторном отсеке. На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. Движение транспорта на месте происшествия сильно затруднено. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как пишут СМИ, пожар принадлежал частной компании. В момент пожара пассажиров там не было. Площадь пожара составила пять квадратных метров.