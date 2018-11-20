Стали известны самые востребованные станции Солнцевской линии метро Москвы

Москва, 20 ноября. Более 5 млн человек воспользовались станциями Солнцевской линии метро Москвы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Лискутов, самой популярной станцией стало «Новопеределкино», с момента открытия ей воспользовалось более миллиона пассажиров. Далее по востребованности оказалась станция «Рассказовка» и «Солнцево».

Известно, что в будние дни пассажиропоток на 7 новых станциях около 90 тысяч человек, что больше на 20% сентябрьских показателей. Жители восьми районов российской столицы пользуются данной веткой метрополитена, пишет «Вечерняя Москва».

Столичные власти работают над улучшением транспортной системы города, чтобы москвичи могли быстро добраться из одного района в другой.