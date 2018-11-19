В ДТП на Крутицкой набережной автомобилю оторвало колесо: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 19 ноября. На юго-востоке Москвы столкнулись BMW и Honda. У одного из автомобилей от удара оторвало колесо. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

ДТП произошло на Крутицкой набережной в столице. По предварительной информации, BMW занесло на встречную полосу, где автомобиль врезался в Honda. На данный момент известно, что в аварии пострадал один человек.

Очевидцы сообщили ФАН, что удар был довольно сильный — у одной из машин оторвало колесо.

Как сообщала ранее «Газета.ру», с начала 2018 года в России произошло более 136 тыс. ДТП, в которых погибли 14,8 тыс. человек, пострадали более 174 тыс. человек.