Основные монтажные работы на мосту через Волгу завершили в Дубне

Дубна, 19 ноября. Основные строительно-монтажные работы на мосту через реку Волга в Дубне завершены.

Планируется, что все работы полностью завершат в январе 2019 года. Соответствующую информацию передает «360» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Минтранса Московской области.

Отметим, протяженность мостового перехода, который состоит из правобережной и левобережной эстакад, мостовой части с русловым пролетом, составляет почти два километра, высота моста — чуть выше полутора тысяч метров, его пропускная способность — свыше 24 тысяч машин в сутки.