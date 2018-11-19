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Мошенники пригрозили повышением цен на ЖКХ отказавшимся от установки новых окон москвичам

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Мошенники пригрозили повышением цен на ЖКХ отказавшимся от установки новых окон москвичам

Москва, 19 ноября. Мошенники развесили объявления о необходимости сменить старые окна на энергосберегающие стеклопакеты в одном из московских районов.

Если местные жители этого не сделают, то, согласно тексту объявления, им обещают повысить счета за коммунальные услуги. Такие слова испугали горожан, проживающих в столичных домах на улице Усачева в Хамовниках.

Заменить окна якобы необходимо на основании распоряжения правительства № 2446-р, которое, кстати, посвящено комплексу «Безопасный город».

Муниципальный депутат района Хамовники Антон Алифанов заявил, что это объявление — «чушь и мошенничество».

По его словам, такой род мошенничества распространен в Москве, поэтому все вопросы стоит решать в управляющей компании, там же получать актуальную информацию.

Редакция News.ru выяснила, что номер телефона, указанный в объявлении, принадлежит компании «Окко», которая, судя по всему, рассчитывала заниматься установкой новых окон. Это обошлось бы клиенту минимум в 13 тысяч рублей. 

Автор: Алексей Громов
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