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Синоптики предупредили о сильном ветре и ночных заморозках в Москве

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Синоптики предупредили о сильном ветре и ночных заморозках в Москве

Москва, 19 ноября. Синоптики предупредили жителей и гостей российской столицы об усилении ветра и слабых ночных заморозках к концу недели.

Как сообщили в центре погоды «Фобос», северо-западный и западный ветер будет со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, в некоторых районах его порывы будут достигать 13 метров. Усиление ветра связано с напряжением между антициклоном и циклоном​​​.

«Столица будет все равно в области повышенного давления. Никаких существенных осадков не будет. Максимум — морось, отдельные снежинки, крупа», — рассказал Евгений Тишковец.

Также синоптик предупредил, что на дорогах возможно образование гололедицы, так как ночью ожидается легкий минус.

Автор: Алексей Громов
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