Охранники кафе избили 17-летнюю девушку в центре Москвы

Москва, 19 ноября. Информацию об избиении девушки-подростка охранниками ресторана проверяют сотрудники правоохранительных органов в столице. Соответствующую информацию передает пресс-служба московской полиции.

Доследственная проверка началась по факту нападения охранников возле кафе, которое расположено около Пушкинской площади. По словам пострадавшем девушки, 18 ноября ее избили сотрудники охраны ресторана в Тверском районе.

Известно, что у 17-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб носа и порез левой щеки.