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Охранники кафе избили 17-летнюю девушку в центре Москвы

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Охранники кафе избили 17-летнюю девушку в центре Москвы

Москва, 19 ноября. Информацию об избиении девушки-подростка охранниками ресторана проверяют сотрудники правоохранительных органов в столице. Соответствующую информацию передает пресс-служба московской полиции.

Доследственная проверка началась по факту нападения охранников возле кафе, которое расположено около Пушкинской площади. По словам пострадавшем девушки, 18 ноября ее избили сотрудники охраны ресторана в Тверском районе. 

Известно, что у 17-летней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб носа и порез левой щеки. 

Автор: Алексей Громов
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