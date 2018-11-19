Жители Подмосковья смогут получать рецепты на лекарства в электронном виде

Москва, 19 ноября. Жители Московской области смогут получать рецепты не только на бумаге, но и в электронном формате.

Соответствующий законопроект рассмотрел Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Если документ одобрят, то люди смогут получать рецепты на лекарства, изделия медицинского назначения, специализированные продукты лечебного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа.

Отметим, законопроект разрабатывается согласно изменениям федерального законодательства в рамках реализации проекта под названием «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». Об этом пишет «360».