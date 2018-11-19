Пять линий МЦД планируют запустить в Москве
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Москва, 19 ноября. Пять Московских центральных диаметров могут ввести в российской столице. Соответствующую информацию передает заместитель мэра Максим Ликсутов.
Два первых диаметра «Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск» намерены ввести в эксплуатацию до 2020 года.
«Затем планируется ввести еще три линии МЦД. Таким образом, у нас будет пять полноценных линий. Сейчас этот проект детально прорабатывается», — отметил Ликсутов.
По его словам, МЦД будет перевозить порядка 330 миллионов человек каждый год.
Отметим, также планируют ввести МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.