Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре в середине недели

Москва, 19 ноября. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильном ветре в середине недели. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр России.

В среду, 21 ноября, и в четверг, 22 ноября, в столичном регионе ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать до 15 метров в секунду.

Рабочая неделя началась с облачной погоды, в течение всей недели синоптики обещают небольшие осадки. Столбик термометра поднимется днем до плюс двух градусов, а ночью — от минус четырех до минус двух.

Ранее сообщалось о том, что на протяжении всей недели в городе ожидается туманная погода и гололедица.