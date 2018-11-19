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Стало известно, когда завершится снос Ховринской больницы в Москве

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Стало известно, когда завершится снос Ховринской больницы в Москве

Москва, 19 ноября. Демонтаж Ховринской больницы на севере Москвы планируют завершить к концу недели. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента строительства.

Специалисты демонтируют центральный конструктивный элемент недостроенной Ховринской больницы до конца текущей недели, а в феврале текущего года территорию очистят от строительного мусора.

«В настоящее время осталось снести центральный конструктивный элемент здания с лифтовой шахтой»,  — рассказал глава департамента Андрей Бочкарев.

Отметим, на данной территории построят жилой комплекс, площадь которого составит около 200 тысяч квадратных метров.

Автор: Алексей Громов
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