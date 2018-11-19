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Мужчина попытался заживо сжечь консьержку в Москве

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Мужчина попытался заживо сжечь консьержку в Москве

Москва, 19 ноября. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство консьержки в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

Страшный инцидент произошел в столичном городском образовании Щербинка на территории Новой Москвы 17 ноября: мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, запер женщину в служебном помещении и поджег его, после чего скрылся с места преступления.

Удалось установить, что консьержка не пустила мужчину к девушке, поэтому он решил жестоко отомстить. Женщина получила ожоги, однако смогла выбраться из помещения, дверь которого была заблокирована стулом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пишет «360».

Автор: Алексей Громов
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