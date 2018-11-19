Отец и сын погибли при пожаре в Подмосковье

Москва, 19 ноября. Два человека погибли при пожаре в подмосковном доме. Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные в областном ГСУ СКР.

Сообщение о пожаре в Солнечногорском районе поступило в экстренные службы вечером в воскресенье. Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела 76-летнего мужчины и его 38-летнего сына.

В настоящее время проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.