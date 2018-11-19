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Москвичам пообещали снег, морось и гололедицу до конца недели

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Москвичам пообещали снег, морось и гололедицу до конца недели

Москва, 19 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что на протяжении всей недели в городе ожидается туманная погода и гололедица.

Как сообщили в центре погоды «Фобос, всю рабочую неделю погоду в Московском регионе будут формировать влажные и относительно теплые воздушные массы, пишет агентство городских новостей «Москва».

«В такой ситуации погода будет преимущественно облачной с неустойчивыми прояснениями, местами будут возможны небольшие осадки», — рассказали синоптики.

Ночью и утром возможен туман, на дорогах — гололедица. В ночное время суток температура воздуха составит от минус двух до минус четырех градусов. В дневные часы на протяжении всей недели ожидается около нуля градусов.

Автор: Алексей Громов
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