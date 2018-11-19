Хомяки и лодка-байдарка: в РЖД рассказали, что оставили на вокзалах забывчивые москвичи

Москва, 19 ноября. Забывчивые москвичи оставили костыли, лодку-байдарку и коробку с семью хомяками на вокзалах российской столицы. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД».

«Но чаще всего граждане забывают сумки с самым разным содержимым, телефоны, в том числе оставленные на зарядке, документы и билеты на поезд, а также ключи, зарядные устройства и зонты в осенний период», — поделились в пресс-службе.

Отметим, забывчивые москвичи смогут вернуть свои вещи, обратившись в справочную службу транспортного комплекса или к его сотрудникам, они подскажут, находятся ли вещи в камере хранения, или их передали в линейное отделение полиции.