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Общество

Около ста тысяч москвичей стали участниками программы лояльности карты «Тройка»

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Около ста тысяч москвичей стали участниками программы лояльности карты «Тройка»

Москва, 19 ноября. Порядка ста тысяч человек присоединились к программе лояльности «Город» в российской столице. Соответствующую информацию передает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Некоторые участники программы, которую запустили всего лишь 4,5 месяца назад, накопили почти десять тысяч бонусных баллов. Ими можно воспользоваться в шести тысячах торговых точек, в том числе аптеках, ресторанах, химчистках, салонах красоты и кинотеатрах.

Кроме этого, бонусы позволяют совершать бесплатные поездки в общественном транспорте.

«Бонусная программа — это отличный стимул пользоваться чаще городским транспортом. Мы рассчитываем, что это повлияет на рост количества поездок», — поделился Ликсутов.

Автор: Алексей Громов
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