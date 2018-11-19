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Составлен топ-10 самых популярных у москвичей библиотек

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Составлен топ-10 самых популярных у москвичей библиотек

Москва, 19 ноября. Составлен рейтинг самых популярных библиотек 2018 года в российской столице. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной.

В рейтинговый список вошли десять самых популярных библиотек московского департамента культуры. С января текущего года их посетили свыше миллиона человек.

«Горожане заходили в них за книгами, участвовали в различных мероприятиях, устраиваемых здесь, или использовали читальни в качестве коворкинга», — отмечается в сообщении.

Лидирующие позиции у библиотеки-читальни имени Тургенева, ее посетили более 180 тысяч читателей. «Серебро» у библиотеки № 19 имени Достоевского на Чистопрудном бульваре (156 тысяч человек), «бронза» у читальни имени Некрасова на улице Бауманская (146 тысяч человек).

«Городские библиотеки — это популярные районные культурные центры. Помимо своего главного богатства — книг, они привлекают москвичей открытыми встречами с известными писателями, интересными лекциями и различными познавательными программами», — поделилась Сергунина.

Автор: Ксения Пудовкина
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