Составлен топ-10 самых популярных у москвичей библиотек

Москва, 19 ноября. Составлен рейтинг самых популярных библиотек 2018 года в российской столице. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на слова руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной.

В рейтинговый список вошли десять самых популярных библиотек московского департамента культуры. С января текущего года их посетили свыше миллиона человек.

«Горожане заходили в них за книгами, участвовали в различных мероприятиях, устраиваемых здесь, или использовали читальни в качестве коворкинга», — отмечается в сообщении.

Лидирующие позиции у библиотеки-читальни имени Тургенева, ее посетили более 180 тысяч читателей. «Серебро» у библиотеки № 19 имени Достоевского на Чистопрудном бульваре (156 тысяч человек), «бронза» у читальни имени Некрасова на улице Бауманская (146 тысяч человек).