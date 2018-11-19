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Москвичей предупредили о гололедице и небольшом снеге в начале рабочей недели

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Москвичей предупредили о гололедице и небольшом снеге в начале рабочей недели

Москва, 19 ноября. Жителям и гостям российской столицы обещают снег и гололедицу в первый день рабочей недели. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр РФ.

В понедельник, 19 ноября, ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдет небольшой снег, а на дорогах возможно образование гололедицы. Столбик термометра в дневное время суток поднимется от нуля до двух градусов плюсом, а ночью ожидается от минут четырех до минус двух градусов.

Днем порывы северного и северо-восточного ветра будут достигать от трех до восьми метров в секунду, а ночью — от пяти до десяти метров. Атмосферное давление будет составлять 759 миллиметров ртутного столба.

Автор: Ксения Пудовкина
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