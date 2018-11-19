Еще пять поездов нового поколения запустили в метро Москвы

Москва, 19 ноября. Еще пять поездов нового поколения «Москва» начали перевозить пассажиров на трех линиях московского метро, пишет «Официальный сайт Мэра Москвы» со ссылкой на данные, полученные от руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Три состава запущены на Филевской линии, а остальные два — на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской.

Отметим, в текущем году по линиям метро начали курсировать 56 инновационных поездов, в общей сложности, их почти 90. До конца следующего года запустят еще 13 составов: десять начнут курсировать на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях и три состава — на Филевской линии, пишет «Вечерняя Москва».

В инновационных составах — сквозной проход через все вагоны. Также они максимально комфортны для людей с ограниченными возможностями здоровья: широкие проходы, места для инвалидных колясок. Кроме этого, есть USB-порты и сенсорные мониторы.