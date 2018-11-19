Синоптики предупредили о похолодании и снеге в Москве
Москва, 19 ноября. В российском Гидрометцентре предупредили о похолодании и снеге в Москве.
Размышлениями на тему поделился научный руководитель синоптического ведомства Роман Вильфанд, в деталях рассказав, что ждать жителям и гостям российской столицы в ближайшие несколько дней.
«С ночи на вторник до конца рабочей недели температуры будут отрицательными и днем, и ночью. Причем днем столбики термометров будут приближаться к нулю, но не перейдут через него», — цитирует эксперта «Интерфакс».
Впрочем, несмотря на похолодание, небесная канцелярия одарит город и снегом, который, хоть и не интенсивно, но будет идти каждый день. Ожидается, в течение недели высота снежного покрова составит 3-4 сантиметра.
«Это не «великолепными коврами» и «блестя на солнце» по Пушкину, но все-таки уже снежок», — резюмировал Роман Вильфанд.