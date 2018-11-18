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Мужчина зарезал москвича во время пьяной ссоры

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Мужчина зарезал москвича во время пьяной ссоры

Москва, 18 ноября. Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины в Москве. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Сообщение об обнаруженном на улице Тушинской теле мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища поступило в отделение правоохранительных органов в субботу, 17 ноября, около 05.00.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину, который во время алкогольного застолья напал с ножом на погибшего.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Автор: Алексей Громов
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