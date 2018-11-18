«Наступила осень, за окном немило»: Шнуров трогательно попрощался с певцом Евгением Осиным

Москва, 18 ноября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное скончавшемуся Евгению Осину.

Певец опубликовал новые строки в своем Instagram. Первые слова стихотворения — «Наступила осень, за окном немило». Далее Шнуров объясняет причины гибели певца и отмечает, что «умер Женя Осин, оттого, что пил он».

Также он объясняет, что «Женя Осин умер оттого, что пел он», и «оттого, что жил он».

Напомним, певец Евгений Осин скончался на 55-м году жизни.