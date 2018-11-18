Следователи выясняют обстоятельства гибели двоих людей на Московской железной дороге

Москва, 18 ноября. Следователи разбираются в обстоятельствах гибели двоих мужчин под колесами поездов в Москве и Подмосковье.

Следственный комитет начал проверки по двум фактам смертельных ЧП на Московской железной дороге. Соответствующие данные предает старший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова, пишет агентство городских новостей «Москва».

Первый смертельный инцидент произошел в Московской области: 17 ноября около 20.40 на перегоне Мытищи — Подлипки-Дачные поезд сбил мужчину. Второе происшествие случилось на платформе «Чухлинка» в Москве: 33-летний мужчина скончался под колесами поезда № 60.

В настоящее время следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.